"Сільпо" будет выдавать на кассах до 6 тысяч гривен наличных

В сети супермаркетов "Сільпо" будут выдавать с одной банковской карты до 6 тысяч гривен. Раньше лимит на выдачу составлял 500 гривен, сообщает Экономическая правда.

В компании говорят, что знают о сложностях снятия наличных, поэтому все эти дни вместе с партнерами работали, чтобы повысить лимит снятия наличных денег на кассах.