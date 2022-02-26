Владимир Кличко призвал мир немедленно остановить российского агрессора

Всемирно известный боксер Владимир Кличко, брат лидера "УДАРа" и мэра Киева Виталия Кличко обратился на английском языке к мировому сообществу остановить российскую агрессию в самом центре Европы. Нужно действовать срочно, потому что это приведет к гуманитарной катастрофе, сообщает РБК-Украина.

"Я - Владимир Кличко. И я обращаюсь ко всему миру: остановите войну, которую начала Россия. Сегодня ракеты обстреливали мирное население Киева. Гибнут мирные люди. И это происходит в самом сердце Европы. Сейчас не время ждать! Потому что это приведет к гуманитарной катастрофе" , - заявил он.

Владимир Кличко подчеркнул: действовать нужно немедленно.