"єПідтримка" временно не будет принимать новых заявок, - Федоров

Программа "єПідтримка" временно не будет принимать новые заявки из-за отсутствия связи с реестрами. Ковидную "тысячу" и в дальнейшем можно перечислить украинской армии, пишет министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает РБК-Украина.

"С сегодняшнего дня программа поддержки временно не будет принимать новых заявок, поскольку отсутствует связь с реестрами. Украинцы, которые уже оставили заявки, получат средства. Вчера мы запустили возможность перечислить "тысячу" для украинской армии через Portmone в фонд Вернись живым" ,- пишет Федоров.