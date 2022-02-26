Бердянский горсовет: российские войска заняли территорию бывшего аэропорта

Военные агрессора захватили бывший аэропорт в Бердянске. Сейчас там находятся вражеская техника и бойцы, пишет Бердянский городской совет, сообщает РБК-Украина.

По словам исполняющего обязанности Александра Свидла, когда стемнеет в городе, то на улице включат освещение.

"Скоро стемнеет, мы включим освещение в городе. Жизнедеятельность Бердянска и основных служб поддерживается. В городе работает полиция, в полном составе" , - рассказал он.

Также он добавил, что для поддержания порядка в Бердянске сформировали дружины из активных жителей. Чиновник призвал бердянцев приобщаться к этому движению.

Ранее мы сообщали, что в сторону Бердянска движется колонна вражеской военной техники.