Эрдоган и Алиев предложили организовать переговоры с Россией - Зеленский

Президент Владимир Зеленский во время нового обращения заявил, что его коллеги из Турции и Азербайджана предложили организовать переговоры с Россией, сообщает Новое время.

"Ильхам Алиев и президент [Реджеп Тайип] Эрдоган предложили организовать переговоры с Россией. Это можно только приветствовать" , — отметил глава государства.

Зеленский рассказал, что за 26 февраля провел переговоры:

с премьер-министром Италии Марио Драги — в отношениях со страной «чрезвычайный результат, новая глава для стран». Разговор «поставил все на свои места»;

с премьер-министром Индии Нарендрой Моди — глава государства получил полную поддержку;

с президентом Турции Реджепом Эрдоганом — собеседники согласились, что сейчас крайне важно запретить проход российских военных кораблей в Черное море, решение принято;

с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым — Зеленский сказал, что Украине не хватает нефти, «все непросто, но теперь все будет»;

с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом, премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.