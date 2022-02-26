Эрдоган и Алиев предложили организовать переговоры с Россией - Зеленский
Президент Владимир Зеленский во время нового обращения заявил, что его коллеги из Турции и Азербайджана предложили организовать переговоры с Россией, сообщает Новое время.
"Ильхам Алиев и президент [Реджеп Тайип] Эрдоган предложили организовать переговоры с Россией. Это можно только приветствовать", — отметил глава государства.
Зеленский рассказал, что за 26 февраля провел переговоры:
с премьер-министром Италии Марио Драги — в отношениях со страной «чрезвычайный результат, новая глава для стран». Разговор «поставил все на свои места»;
с премьер-министром Индии Нарендрой Моди — глава государства получил полную поддержку;
с президентом Турции Реджепом Эрдоганом — собеседники согласились, что сейчас крайне важно запретить проход российских военных кораблей в Черное море, решение принято;
с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым — Зеленский сказал, что Украине не хватает нефти, «все непросто, но теперь все будет»;
с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом, премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.
"Практический результат — SWIFT. Как много в этом слове для Российской Федерации. Отключение от глобальной финансовой цивилизации. Наши дипломаты круглосуточно боролись, чтобы все страны Европы согласовали очень сильное и справедливое решение отключить Россию от международной межбанковской сети. Имеем и эту важную победу. Это миллиарды и миллиарды убытков для России, конкретная цена за подлое вторжение в нашу страну", — подчеркнул президент.