Войска РФ подходят к Энергодару с "Градами", есть угроза для АЭС - нардеп

В ходе вторжения России в Украину войска противника подходят к Энергодару. Реактивные системы залпового огня "Град" направлены на Запорожскую АЭС, заявляет советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, сообщает РБК-Украина.

"К этому моменту российские войска подходят к Энергодару и начинают размещать "Грады", направленные на Энергодар и Запорожскую АЭС. Соответствующие ведомства Украины уже обратились к международным сообществам о том, что есть большая угроза того, что российские оккупанты могут начать обстреливать АЭС" , - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что под Херсоном российские войска подбили автомобиль скорой помощи, которая везла раненого.

Также стало известно, что российские войска заняли территорию бывшего аэропорта в Бердянске.