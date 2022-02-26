Украинцы перечислили на нужды армии 355 млн грн "єПідтримки" — Федоров

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что украинцы перечислили на помощь армии 355 млн грн еПоддержки, сообщает Новое время.

"355 млн еПоддержки украинской армии. Спасибо каждому из вас" , — написал министр в Facebook.

С 25 февраля средства еПоддержки можно потратить на помощь украинской армии, которая защищает Украину от полномасштабной агрессии РФ. Деньги можно перечислить через Portmone — всю сумму в 1000 грн или остаток на карте еПоддержки. Это можно сделать по ссылке. Также деньги через еПоддержку можно перечислить с карты monobank, ПриватБанка или Альфа-Банка — ожидается, что другие банки поддержат инициативу в ближайшее время.

Воспользоваться еПоддержкой можно, если у вас есть зеленый COVID-сертификат в приложении Дія.