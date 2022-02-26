"Укрзализныця" уничтожила все железнодорожные узлы с Россией

ВСУ продолжают активно и храбро защищать украинские земли от российских оккупантов. Сейчас Укрзализныця уничтожила все железнодорожные переходы с Россией, сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что компания прекратила любые отношения и взаимодействие с ОАО "Российские железные дороги".

Также железнодорожные переходы между странами, которые обеспечивали ранее перевозки тысяч грузов и приносили экономикам обеих стран миллионы долларов, разрушены.

Сообщается, что также прекращена диспетчерская связь с РФ.

"Запрос РЖД на восстановление связи с АО Укрзализныця ничего не имел общего с гуманитарной миссией, это была никчемная попытка возобновить поставки военной техники" , - говорится в сообщении.

К тому же Укрзализныця полностью переориентирует грузовые перевозки в Европу и продолжит развивать "Шелковый путь" в обход России. Компания готова стать полноценным участником логистической цепочки Европейского Союза.

Кроме того, она продолжит развивать перевозки со странами Азии, в частности Китаем, и обеспечит качественную и быструю логистику между Азией и ЕС.