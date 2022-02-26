Шмыгаль: Украина закрывает пункты пропуска на границе с РФ и Беларусью

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина временно закрывает пункты пропуска на границе с РФ Беларусью. При этом украинцы беспрепятственно смогут вернуться из этих стран домой, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом премьер-министр сказал во время брифинга.

"Правительство приняло решение о временном закрытии пунктов пропуска через государственную границу с Россией и Беларусью. Очень важный момент. Граждане Украины, которые находятся на территории этих стран и хотят вернуться домой, смогут въехать в Украину спокойно и беспрепятственно. И мы призываем: возвращайтесь, докажите, что вы на стороне света" , - сказал Шмыгаль.

Напомним, из-за военного положения из страны запрещено выезжать мужчинам-украинцам в возрасте от 18 до 60 лет.