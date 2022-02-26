Байден: альтернатива санкциям против РФ – начало Третьей мировой

После нападения России на Украину у США было два варианта: либо начинать непосредственную войну с РФ, которая стала бы Третьей мировой, либо вводить против Москвы обширные санкции, пишет Милан Лелич, РБК-Украина.

Об этом президент США Джо Байден заявил в интервью американскому ведущему Брайану Коэну.

"Есть две опции: начать третью мировую войну, пойти на реальную войну с Россией - или обеспечить, чтобы страна, которая действует настолько вопреки международному праву заплатит за это свою цену" , - ответил Байден на вопрос о текущих санкциях против РФ.

По словам президента США, санкции в принципе не имеют немедленного эффекта, но он уверен, что эти санкции, экономические и политические (против РФ - ред.) - "самые обширные санкции в истории".

"Моя цель с самого начала - быть уверенным в том, что все НАТО и Европа действуют одинаково" , - сказал Байден.

По его словам, одной из возможных целей Путина был раскол в НАТО, который позволил бы ему действовать так, как он хочет.

"Но этого не случилось, мы имеем полное единодушие (внутри НАТО и ЕС, - ред.)" , - подчеркнул президент США.

"И Россия заплатит за это (нападение на Украину, - ред.) серьезную цену, в короткой и особенно в долгосрочной перспективе" , - сказал Байден, добавив, что речь идёт не только о европейском регионе, но и о тихоокеанском.

"Южная Корея, Япония, Австралия - когда демократии всего мира держатся вместе, это увеличивает шансы на то, что у нас будет меньше, не больше хаоса" , - сказал президент США.

По словам Байдена, из-за своего нападения на Украину Путин получает противоположный эффект от того, к которому он стремился - единство демократических стран в противостоянии с РФ.

По словам Байдена, сейчас мир проходит поворотный момент в своей истории, приходящийся на каждые 2-3-4 поколения.