Госспецсвязи: российские войска подорвали газопровод в Харькове

Российские войска подорвали газопровод в Харькове. Жителей города успокаивают, что это - не ядерный взрыв, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

В Харькове на Даниловке российские оккупанты подорвали газопровод ночью 27 февраля. На видео виден большой взрыв.

В службе отмечают, что это не было ядерным взрывом.

"Предостерегаем от дезинформации: это не является ядерным ударом, хотя взрыв визуально похоже на него", - говорится в сообщении.
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