Госспецсвязи: российские войска подорвали газопровод в Харькове
Российские войска подорвали газопровод в Харькове. Жителей города успокаивают, что это - не ядерный взрыв, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
В Харькове на Даниловке российские оккупанты подорвали газопровод ночью 27 февраля. На видео виден большой взрыв.
В службе отмечают, что это не было ядерным взрывом.
"Предостерегаем от дезинформации: это не является ядерным ударом, хотя взрыв визуально похоже на него", - говорится в сообщении.