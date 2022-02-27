Госспецсвязи: российские войска подорвали газопровод в Харькове

Российские войска подорвали газопровод в Харькове. Жителей города успокаивают, что это - не ядерный взрыв, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

В Харькове на Даниловке российские оккупанты подорвали газопровод ночью 27 февраля. На видео виден большой взрыв.

В службе отмечают, что это не было ядерным взрывом.