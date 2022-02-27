Резников рассказал, что изменили трое суток сопротивления России

С момента начала войны России против Украины и нашей обороны прошло три дня, за которые украинская армия продемонстрировала силу и показала, что нигде в Европе такой больше нет, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в своем обращении.

Он подчеркнул, что 72 часа сопротивления войскам агрессора "навсегда изменили нашу страну и мир".

"Где все те, кто обещал за 72 часа захватить Киев? Где они? Я их не вижу. Я только слышу, как они оправдываются" , - высказался Резников.

Глава Минобороны при этом отметил героизм, храбрость и отвагу украинских защитников.

"Я вижу героическую армию, победоносную гвардию, бесстрашных пограничников, самоотверженных спасателей, надежных полицейских, неутомимых ангелов-медиков. Всех, кто исполняет свой долг. Я вижу тысячи и тысячи граждан, взявших в руки оружие, встали в ряды территориальной обороны и бьются" , - сказал он.

При этом министр обратил внимание, что это видит также и весь мир.

"Впереди еще много испытаний. Но в нашу победу теперь верим не только мы. Посмотрите вокруг. Многие наконец-то преодолели страх и решились бросить вызов Кремлю. С каждым часом все больше людей осознает, что нигде в Европе нет такой армии. Нигде. И без этой армии и нашего народа Европа никогда не будет в безопасности. Без нас Европы просто не будет" , - подчеркивает Резников.

Он добавил, что поэтому уже сейчас в Украину поступает помощь, которая "еще три дня назад была невозможной".