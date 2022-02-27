Мэр Николаева: ситуацию контролируют ВСУ, бронетехника в городе – украинская

Ситуацию в Николаеве контролируют Вооруженные Силы Украины, танки и бронетехника на территории города – украинские, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"Сегодня в городе есть несколько российских ДРГ, но ситуация под контролем. Танки и бронетехника, которые находятся сейчас на территории города – украинская. Будьте внимательны и берегите себя" , – написал он.

Он добавил, что пока ситуация в Николаеве не является безопасной, однако украинская армия охраняет город.