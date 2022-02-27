Маляр: ВСУ перехватили штурмовиков под Киевом и остановили десантников в море

За прошедшие Вооруженные силы Украины наращивали группирования, выполняющие задачи обороны Киева и на северном и северо-восточном направлениях. Подробности рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

По ее словам, авиация воздушных сил Украины в течение суток перехватила штурмовиков и транспортных самолетов противника в небе над Киевом.

Также украинские бойцы сорвали планы российских оккупантов в Черном море.

"Военно-морские силы сорвали высадку морского десанта в Черноморской оперативной зоне" , - говорится в сообщении.

Группировка ООС в течение суток продолжала вести активные мобильные поисково-ударные действия в районе проведения операции объединенных сил и перешли к маневренным действиям.