Маляр: ВСУ перехватили штурмовиков под Киевом и остановили десантников в море
За прошедшие Вооруженные силы Украины наращивали группирования, выполняющие задачи обороны Киева и на северном и северо-восточном направлениях. Подробности рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.
По ее словам, авиация воздушных сил Украины в течение суток перехватила штурмовиков и транспортных самолетов противника в небе над Киевом.
Также украинские бойцы сорвали планы российских оккупантов в Черном море.
"Военно-морские силы сорвали высадку морского десанта в Черноморской оперативной зоне", - говорится в сообщении.
Группировка ООС в течение суток продолжала вести активные мобильные поисково-ударные действия в районе проведения операции объединенных сил и перешли к маневренным действиям.
"По всей стране продолжается выполнение плановых мер мобилизационного развертывания, в том числе формирование терробороны и корпуса резерва", - говорится в сообщении.