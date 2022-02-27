Залужный: ВСУ сбили крылатую ракету, выпущенную на Киев с Беларуси

С территории Беларуси была выпущена крылатая ракета в сторону украинской столицы. Воздушные силы ВСУ смогли сбить вражескую ракету, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Об этом заявил главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.

"Воздушные Силы ВС Украины несколько минут назад сбили крылатую ракету, выпущенную по столице Украины с территории Республики Беларусь самолетом ТУ-22. Это очередное военное преступление РБ и РФ" , - заявил Залужный.

Напомним, по данным Генштаба, в течение суток враги били по Киеву и другим городам баллистическими и крылатыми ракетами и применяли авиацию с территории Беларуси и Крыма.