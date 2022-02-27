Песков: делегация РФ прибыла в Беларусь на переговоры с Украиной

Российская делегация прибыла в Беларусь на переговоры с Украиной, заявил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Юлия Бойко, Интерфакс.

"В соответствии с достигнутой договоренностью, российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами. Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле" , - сказал Песков журналистам.

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