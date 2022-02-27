СНБО: войска РФ понесли большие потери в живой силе и технике

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российские оккупанты понесли большие потери за прошедшие сутки, пишет Людмила Жукова, РБК-Украина.

"Четвертый день национального сопротивления. День и ночь показались горячими для русских оккупантов в прямом смысле. Враг понес большие потери как в живой силе, так и в технике. Продолжаются тяжелые бои у Харькова, который враг хочет осаждать. На Юге украинские войска и ТРО дают отпор попыткам десантирования. Ночью в столице происходил "отстрел" вражеских ДРГ" , - сообщил Данилов.

Он добавил, что эта работа по зачистке территории Киева будет продолжаться и сегодня.

"Президент Украины, Правительство, центральные органы исполнительной власти находятся в столице - работают над организацией отпора российскому вторжению. Ситуация напряженная, но хочу, чтобы вы знали – с каждым днем ​​нашего Национального сопротивления мы крепнем!" , - написал секретарь СНБО.