Подоляк о переговорах с РФ в Гомеле: Украина категорически отказалась от ультиматумов

Украина категорически отказалась от переговоров с Россией на ультимативных условиях. Поэтому встречи в белорусском Гомеле не будет, пишет Сергей Щербина, РБК-Украина.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, очевидны манипуляции российской стороны с переговорным процессом.

"Россия просто унижает Беларусь, используя ее. Россия пытается поставить Украину в недопустимые ультимативные условия, от которых мы уже резко и категорически отказались" , - отметил Подоляк.

Он также подчеркнул, что последнее российское предложение является очевидной постановкой под названием "мы едем в Гомель", поскольку уже начинается уничтожение украинской инфраструктуры тяжелыми бомбардировщиками и обстрелы жилых кварталов крылатыми ракетами.