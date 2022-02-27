Полиция: в Харьковской области военные РФ сдаются в плен

Российские военные сдаются в плен органам местного самоуправления. Полиция просит документировать все факты и призывает всех российских солдат следовать их примеру, пишет Ирина Гамерская, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении полиции Харьковской области.

"Есть неединичные факты сдачи в плен российских солдат в государственные органы, органы местного самоуправления...Призываем других российских солдат последовать этому примеру - сложить оружие и сдаться" , - говорится в сообщении.

При этом, в полиции обратились к местным властям с просьбой тщательно документировать такие случаи, отбирать у войск агрессора оружие, кормить и предоставить им временное убежище.

Отметим, сегодня утром в Харьков прорвалась российская техника, в городе идут бои. Техника РФ была замечена на Алексеевке, Гидропарке и в районе Пушкинской. Местных жителей просят не выходить на улицу.