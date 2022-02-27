В Минобороны опубликовали оперативные данные о потерях войск РФ
Заместитель министра обороны Анна Маляр опубликовала оперативные данные о потерях личного состава и техники российской армии за 24, 25 и 26 февраля, пишет Анна Шиканова, РБК-Украина.
Суммарные ориентировочные потери врага за трое предыдущих суток войны Российской Федерации в Украине.
- Самолеты 27
- Вертолеты 26
- Танки 146
- Боевые бронированные машины 706
- Пушек 49
- ЗРК БУК 1
- Град 4
- Автомобильная техника 30
- Цистерны 60
- БПЛА ОТР 2
- Корабли/катера 2
- Средства ПВО
- Личный состав ориентировочно 4300 (уточняется)
Информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры прежде всего сосредоточены на ведении боя.
Кроме того, информацию мы можем получить только по завершению боя, а бои бывают крайне длительны по времени. Поступление данных может произойти на следующий день, а иногда и через день.
Кроме того, если бой продолжался ночью, и начался в одну календарную дату, а завершился в другую, то довольно сложно отделить в какие сутки произошли те или иные потери.