В Минобороны опубликовали оперативные данные о потерях войск РФ

В Минобороны опубликовали оперативные данные о потерях войск РФ
Фото: Facebook

Заместитель министра обороны Анна Маляр опубликовала оперативные данные о потерях личного состава и техники российской армии за 24, 25 и 26 февраля, пишет Анна Шиканова, РБК-Украина.

Суммарные ориентировочные потери врага за трое предыдущих суток войны Российской Федерации в Украине.

  • Самолеты 27
  • Вертолеты 26
  • Танки 146
  • Боевые бронированные машины 706
  • Пушек 49
  • ЗРК БУК 1
  • Град 4
  • Автомобильная техника 30
  • Цистерны 60
  • БПЛА ОТР 2
  • Корабли/катера 2
  • Средства ПВО
  • Личный состав ориентировочно 4300 (уточняется)

Информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры прежде всего сосредоточены на ведении боя.

Кроме того, информацию мы можем получить только по завершению боя, а бои бывают крайне длительны по времени. Поступление данных может произойти на следующий день, а иногда и через день.

Кроме того, если бой продолжался ночью, и начался в одну календарную дату, а завершился в другую, то довольно сложно отделить в какие сутки произошли те или иные потери.

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