Зеленский: Украина подала иск на РФ в Международный суд ООН

Президент Владимир Зеленский заявил, что обстрелы украинских городов в ходе войны России с Украиной тянут на международный трибунал. Украинская сторона фиксирует военные преступления российской армии, пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.

"То, что оккупанты делают Харькову, Ахтырке, Киеву, Одессе и другим городам и поселкам, тянет на международный трибунал. Все эти преступления мы четко фиксируем. И этих преступлений было бы намного больше, если бы не наши мужественные защитники" , - заявил президент.

В своем Твиттере президент сообщил, что Украина официально направила иск против России в Международный криминальный суд в Гааге.

"Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания на следующей неделе" , – заявил Зеленский.

Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Вимагаємо притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії. Просимо суд негайно наказати РФ припинити військові дії та призначити слухання вже наступного тижня. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 27, 2022

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове в результате обстрела жилых кварталов один из снарядов снаряд попал в многоэтажку, погибла мирная жительница.

Также сообщалось, что российские войска ракетами расстреливают гражданские дома в Киеве.