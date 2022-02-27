ВСУ: в Украину от союзников пришла большая партия ракет

В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что от западных партнеров пришла большая партия ракет класса "воздух-воздух", пишет Анна Шиканова, РБК-Украина.

"От наших западных партнеров для авиации Воздушных Сил ВСУ поступила большая партия ракет класса "воздух-воздух". Они уже под крыльями наших истребителей. Летчики уверяют, что на всех оккупантов хватит! Слава Украине! Благодарим союзников антипутинской коалиции за мощную поддержку Украинского войска" , - сказано в сообщении.