Украэрорух: 16 стран ЕС закрыли небо для российских самолетов
16 стран ЕС уже заявили о запрете полетов российской авиации в своем воздушном пространстве. "Украэрорух" ведет консультации по закрытию всего воздушного пространства ЕС для самолетов страны-агрессора после вторжения России в Украину, пишет Travel, РБК-Украина.
Об этом говорится в сообщении "Украэроруха".
Министерство инфраструктуры обратилось к Международной организации воздушного транспорта (IATA) с просьбой поддержать обращение Украины об исключении российских авиаперевозчиков из всех институтов ассоциации. Речь идет о BSP, Clearing House, MITA, Interline.
Согласно официально изданным NOTAM (Notice To Air Missions), страны, которые закрыли небо:
- Латвия
- Литва
- Эстония
- Румыния
- Словения
- Финляндия
- Германия
- Великобритания
- Чехия
- Польша
- Румыния
- Болгария
Также сообщается, что Австрия, Дания, Швеция и Ирландия также приняли решение закрыть небо для российских самолетов.
Что означает закрытие воздушного пространства для рейсов российских самолетов
Все воздушные суда с лицензией, выданной РФ, не могут входить в суверенное воздушное пространство этих стран. О своих намерениях уже заявили и другие страны, отмечается на странице "Украэрорух".
"Однозначно можем говорить о полной потере РФ международного авиасообщения. А это влечет за собой потерю огромного количества рабочих мест высокоспециализированного персонала, потерю целых отраслей как туризма, так и агентского рынка грузовых перевозок, технических отраслей", - объясняет последствия эксперт по авиационному праву Андрей Гук.
По его словам, российским самолетам некуда будет лететь на запад, кроме Беларуси. Также последствиями будет запрет поставлять самолеты и запчасти в РФ.
"Лизинговые компании и страховые уже отказываются работать с РФ. Поэтому в России остаются только свои старые самолеты. Есть вариант, что авиакомпании не вернут самолеты в ЕС и лизингодателям, но без техобслуживания и запчастей будут летать они не долго", - поясняет специалист.