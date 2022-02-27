ГПСУ: Россия захватила еще два украинских судна в Черном море

В ходе войны России против Украины захвачены еще два украинских корабля. Оба захвата совершены в Черном море, пишет Юлия Бойко, РБК-Украина.

Об этом заявили в Государственной пограничной службы.

Сообщается, что накануне в северо-западной части Черного моря российские войска захватили еще два гражданских судна под флагом Украины.

В частности, в территориальном море Румынии в 22 милях от острова Змеиный танкер "Афины" получил команду подойти к военному кораблю России для проведения досмотра. Кроме того, морские пограничники зафиксировали резкую смену курса сухогрузом "Принцесса Николь", который также из румынских вод направлялся к острову Змеиный.

Почти сразу, как только оба гражданских судна подошли к военным кораблям РФ, они прекратили выходить на связь. Уже сегодня утром системы автоматической идентификации судов показали их пребывание в 18 милях от оккупированного Крыма.

На обоих судах находятся почти 50 мирных членов экипажей.