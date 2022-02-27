Monobank продлил на на месяц льготный период

Monobank продлил на месяц льготный период по картам и отменил внесение обязательного платежа в этом месяце, пишет Людмила Жукова, РБК-Украина.

Об этом заявил сооснователь банка Олег Гороховский.

"Мы продлеваем на месяц льготный период и отменяем внесение обязательного платежа в этом месяце. Мы не выносим задолженность на просрочку и не начисляем никаких штрафов и повышенных процентов за непогашение задолженности" , - сообщил он.