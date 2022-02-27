Генштаб – россиянам: разрядите оружие, это ваш билет домой

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обратился к российским военнослужащим. Посоветовал им сложить оружие, поскольку это их билет домой, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Об этом заявил заместитель главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Евгений Мойсюк.