Российский олигарх Фридман назвал войну с Украиной трагедией

Один из самых богатых людей России, владелец "Альфа Банка" Михаил Фридман, рожденный во Львове, осудил вторжение России в Украину, сообщает Деловая столица.

Соответствующее письмо с осуждением конфликта он направил своим работникам со ссылкой на FT.

"Хотя решение кажется ужасно далеким, я могу только присоединиться к тем, кто горячо желает покончить с кровопролитием. Я уверен, что мои партнеры разделяют мою точку зрения" , — сообщил Фридман.

Он отметил, что родился на западе Украины и прожил там первые 17 лет своей жизни, а его родители до сих пор проживают во Львове, любимом городе российского бизнесмена. Во Львове Фридман создал Leopolis Jazz Fest, который считается одним из главных джазовых фестивалей на востоке Европы.

"Но большую часть своей жизни я являюсь гражданином России, строя и развивая бизнес. Я глубоко привязан к украинскому и российскому народам и считаю нынешний конфликт трагедией для них обоих" , — добавил Фридман.

Фридман стал первым крупным российским бизнесменом, публично выступившим против войны в России против Украины. До сих пор бизнесмен воздерживался от политических заявлений.

Михаил Фридман – один из самых богатых россиян. Российский Forbes оценивает его состояние в 15,5 млрд долларов. Кроме того, Фридмана считают 11 в списке самых богатых жителей Британии.