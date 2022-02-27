Генштаб: Румыния предоставит Украине боеприпасы и военную технику

Румыния предоставит Украине военную и гуманитарную помощь на более 3 млн евро, пишет Татьяна Самарук, РБК-Украина.

Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ со ссылкой на спикера правительства Румынии Дана Кербунару.

В частности, назвали перечень того, что предоставят украинцам:

боеприпасы,

бронежилеты,

каски,

топливо,

медицинское оборудование,

медикаменты.

Также страна готова лечить в своих военных госпиталях раненых украинцев.