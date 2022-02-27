Генштаб: Румыния предоставит Украине боеприпасы и военную технику

Румыния предоставит Украине военную и гуманитарную помощь на более 3 млн евро, пишет Татьяна Самарук, РБК-Украина.

Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ со ссылкой на спикера правительства Румынии Дана Кербунару.

В частности, назвали перечень того, что предоставят украинцам:

  • боеприпасы,
  • бронежилеты,
  • каски,
  • топливо,
  • медицинское оборудование,
  • медикаменты.

Также страна готова лечить в своих военных госпиталях раненых украинцев.

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