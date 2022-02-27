Генштаб: ВСУ сдерживают противника под Киевом, продолжается оборона Херсона

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 13:00 27 февраля, пишет Анна Шиканова, РБК-Украина.

Продолжается воздушно-наступательная операция, в ходе которой враг продолжает обстрелы военной и гражданской инфраструктуры. С 00:00 27 февраля российские оккупационные войска нанесли 5 авиационных и 16 ракетных ударов.

Еще одним центром концентрации оккупационных войск стала Республика Беларусь:

- к аэродрому Мачулищи перекинуты 10 вертолетов из состава 15 БР АА, базирующегося в населенном пункте Остров Псковской области, а также 2 самолета Ан-124 воздушно-космических сил;

- к аэродрому Барановичи – четыре истребителя-бомбардировщика Су-34.

Перегруппировав войска, противник производит наступательные действия в направлении Киева. Силы обороны столицы защищают город.

Командующим обороной Киева является генерал-полковник Александр Сырский, комендантом обороны города – Герой Украины, полковник Сергей Собко.

Противник продолжает совершать военные преступления, совершая обстрелы мирных украинских городов Харьков и Балаклея.﻿ Идет отчаянная оборона города Херсона.

Группировка Черноморского флота ВС РФ выведена из морских баз с заданием поражать надводные силы ВМС Украины. Противник предпринимал попытки высадки морского десанта в районе Черноморска. Вражеский десант уничтожен.

Подразделения Тихоокеанского флота ВС РФ также вовлечены в ведение боевых действий.