ОП: на границе Беларуси пройдут украинско-российские переговоры
В Офисе президента Украины подтвердили, что в ходе телефонного разговора Зеленского и Лукашенко договорились провести переговоры между Украиной и Россией на украинско-белорусской границе в районе реки Припять.
Об этом говорится в сообщении ОП. Позже информацию об этом также разместил президент Украины.
Сообщается, что встреча состоится без предварительных договоренностей.
"Александр Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле", – говорится в сообщении.