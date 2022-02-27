ОП: на границе Беларуси пройдут украинско-российские переговоры

В Офисе президента Украины подтвердили, что в ходе телефонного разговора Зеленского и Лукашенко договорились провести переговоры между Украиной и Россией на украинско-белорусской границе в районе реки Припять.

Об этом говорится в сообщении﻿ ОП. Позже информацию об этом также разместил президент Украины.

Сообщается, что встреча состоится без предварительных договоренностей.