Путин переводит силы сдерживания на усиленный режим боевого дежурства
Президент России Владимир Путин, начавший войну против Украины, переводит силы сдерживания РФ на усиленный режим боевого дежурства. Российские СМИ "Новая газета" и "Дождь" пишут, что это может означать использование ядерного оружия, сообщает Новое время.
"Высокие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства", — сказал Путин своим марионеточным главе Минобороны Сергею Шойгу и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову.
Путин пожаловался на западные санкции против российской экономики, введенные после начала полномасштабной агрессии РФ против Украины:
"Вы видите, что западные страны совершают не только недружественные действия по отношению к нашей стране в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все знают", — говорит глава страны-агрессора.