Путин переводит силы сдерживания на усиленный режим боевого дежурства

Президент России Владимир Путин, начавший войну против Украины, переводит силы сдерживания РФ на усиленный режим боевого дежурства. Российские СМИ "Новая газета" и "Дождь" пишут, что это может означать использование ядерного оружия, сообщает Новое время.

"Высокие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства" , — сказал Путин своим марионеточным главе Минобороны Сергею Шойгу и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову.

Путин пожаловался на западные санкции против российской экономики, введенные после начала полномасштабной агрессии РФ против Украины: