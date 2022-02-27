Геращенко: войска РФ в Буче хотят использовать жителей как "живой щит"

Россия напала на Украину 24 февраля. Теперь оккупанты в городе Буча Киевской области хотят использовать детей и женщин как "живой щит" для прорыва в Киев, пишет Татьяна Самарук, РБК-Украина.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, оккупанты говорят местным жителям в Буче, что хотят их эвакуировать в Киев. Однако, на самом деле они хотят из живых людей сделать "живой щит" для прохождения в Киев.

Местных жителей призывают быть осторожными.