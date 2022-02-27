США выделили Украине 54 млн долларов гуманитарной помощи

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о выделении Украине гуманитарной помощи на сумму 54 млн долларов. Деньги будут выделены для пострадавших от российского вторжения, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"США предоставляют народу Украины дополнительную гуманитарную помощь на сумму почти 54 миллиона долларов. Эта помощь позволяет гуманитарным организациям поддерживать уже нуждающихся граждан Украины и тех, кто недавно пострадал от неспровоцированного и неоправданного нападения России" , - написал он.