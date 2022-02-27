Геращенко: ВСУ уничтожили российскую колонну с буквой V под Киевом

Украинские военные уничтожили российскую танковую колонну, обозначенную буквой V, которая направлялась в сторону Киева, сообщает Новое время.

Видео опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко.

"Ликвидирована колонна российско-фашистских оккупантов. Техника оккупантов с буквой V горит так же хорошо, как и вся другая" , — написал он.

Утром появилась информация, что украинские военнослужащие разыскивают колону, обозначенную буквой V, которая двигается в сторону Киева.

По данным МВД Украины, это особо опасные террористы, прибывшие в Украину со специальной задачей.

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