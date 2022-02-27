Генштаб: под Прилуками уничтожена танковая рота РФ

Украинские солдаты ликвидировали танковую роту российских оккупантов. Бои велись в пригороде Прилук Черниговской области, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Одним из подразделений Вооруженных Сил Украины в результате боев за независимость нашего государства в районе населенного пункта Прилуки уничтожена танковая рота армии РФ. Рота уничтожена вместе с личным составом" , - говорится в сообщении Генштаба.

Также известно, что активные бои ведутся в Киевской области.