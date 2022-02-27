Укроборонпром: в результате бомбардировки Гостомеля сгорел АН-225 "Мрія"
Появилась информация о том, что в результате воздушной атаки российских войск на аэропорт Гостомель под Киевом, мог сгореть один из самых больших и мощных самолетов в мире украинского производства АН-225 "Мрія", пишет Анна Шиканова, РБК-Украина.
Информацию подтвердили в государственном концерне Укроборонпром, в состав которого входит и ГП "Антонов".
В Гостомеле после обстрела загорелся ангар, в котором находился самолет АН-225 "Мрія".
В Укроборонпроме отметили, что имеено российские обстрелы уничтожили флагман украинской авиации.
"Оккупанты разрушили самолет, но не смогут разрушить нашу общую мечту. Она обязательно возродится. По ориентировочным подсчетам на это понадобится более 3 млрд долларов и более 5 лет", – говорится в сообщении.
Украина приложит все усилия, чтобы эти работы оплатило государство-агрессор, добавили в госконцерне.