Арестович: противник выдохся и тактически отступает

Российские войска, после того, как их разгромили перешли в тактическое отступление. Внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что противник выдохся, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

"Сейчас по всей стране относительная тишина, кроме Волновахи, которую снова взяли наши украинские войска мощной контратакой и северо-западных окраин Киева, где противник попытался продвинуться вперед отдельными группами, как в Харькове, но попали под огневое поражение нашей авиации и артиллерии,а также бои территориальной обороны" , - заявил Арестович.

Как отметил внештатный советник руководителя ОП, противник отступил и занял оборону на рубежах 15-40 километров от Киева.