Митрополит Епифаний призвал Кирилла забрать тела россиян из Украины

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний обратился с письмом к главе РПЦ Кириллу из-за российского вторжения. ﻿Об этом сообщается на официальном сайте ПЦУ, пишет Антон Федорцив, РБК-Украина.

Митрополит не верит в способность главы русской церкви сделать хоть что-нибудь действенное для завершения агрессии России, учитывая его предыдущие публичные заявления.

"Но у меня еще остается надежда, что хотя бы в отношении своих собственных сограждан, большинство из которых – православные христиане, Ваша паства, у Вас найдутся духовные силы проявить человечность и заботу" , – отметил Епифаний.

По его словам, тела более трех тысяч убитых российских военнослужащих находятся на земле Украины. Отечественная власть обращалась к Международному Красному Кресту с призывом поспособствовать возвращению тел в Россию, но ответа с российской стороны до сих пор не дождалась.