Геращенко: С территории Беларуси в сторону Украины запущены ракеты "Искандер"

С территории Беларуси в сторону Украины в воскресенье были запущены ракеты "Искандер", об этом, ссылаясь на советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Запуск Искандеров по Украине из района Мозыря. Запуск в районе 17 00", - написал Геращенко в телеграмме.

Он также выложил видео, на котором видна запущенная ракета. По словам Геращенко, съемка велась в граничащей с Беларусью Ровенской области.