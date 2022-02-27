Укрзализныця: какие вокзалы в Украине закрыты на данный момент

Отправиться на поезде временно невозможно из некоторых пунктов в Сумской, Херсонской и других областей, пишет Евгения Тугушева, РБК-Украина.

В Украине большинство вокзалов во всех регионах страны работают и не закрываются, говорится на странице Укрзализныци в Фейсбук﻿.

Так, на иллюстрации видно, что поезда курсируют из Киева, Винницы, Львова, Ивано-Франковска и других городов. Вместе с тем некоторые вокзалы все же закрыты.

На данный момент в Украине закрыты такие железнодорожные вокзалы:

Херсонская область:

  • Херсон;
  • Новоалексеевка.

Николаевская область.

  • железнодорожный вокзал города Николаев;

Запорожская область:

  • Пологи;
  • Мелитополь;
  • Бердянск.

Харьковская область.

  • Купянск-Узловой.

Донецкая область:

  • Бердянск;
  • Мариуполь;
  • Волноваха;
  • Бахмут.

Луганская область:

  • Рубежное

Сумская область:

  • Ворожба;
  • Ромны;
  • Тростянец/Смородино;
  • Шостка;
  • Хутор Михайловский;
  • Конотоп

Черниговская область:

  • Чернигов.
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