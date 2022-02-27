Укрзализныця: какие вокзалы в Украине закрыты на данный момент

Отправиться на поезде временно невозможно из некоторых пунктов в Сумской, Херсонской и других областей, пишет Евгения Тугушева, РБК-Украина.

В Украине большинство вокзалов во всех регионах страны работают и не закрываются, говорится на странице Укрзализныци в Фейсбук﻿.

Так, на иллюстрации видно, что поезда курсируют из Киева, Винницы, Львова, Ивано-Франковска и других городов. Вместе с тем некоторые вокзалы все же закрыты.

На данный момент в Украине закрыты такие железнодорожные вокзалы:

Херсонская область:

Херсон;

Новоалексеевка.

Николаевская область.

железнодорожный вокзал города Николаев;

Запорожская область:

Пологи;

Мелитополь;

Бердянск.

Харьковская область.

Купянск-Узловой.

Донецкая область:

Бердянск;

Мариуполь;

Волноваха;

Бахмут.

Луганская область:

Рубежное

Сумская область:

Ворожба;

Ромны;

Тростянец/Смородино;

Шостка;

Хутор Михайловский;

Конотоп

Черниговская область: