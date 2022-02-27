Работу Telegram-каналов могут заблокировать в Украине и России - Дуров

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров пригрозил заблокировать работу каналов на территории России и Украины. Все из-за большого количества фейков во время войны, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

По словам Дурова, он не желает, чтобы его мессенджер использовали в качестве инструмента распространения конфликта и разжигания межнациональной розни.