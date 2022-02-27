Лукашенко заверил, что в Украину с территории Беларуси не будут лететь ракеты

Президент Владимир Зеленский в обращении рассказал об итогах переговоров с Александром Лукашенко, сообщает Новое время.

"Мы не разговаривали два года, а сегодня я говорил с ним долго и очень предметно. Я объяснил детально невозможность нашего столкновения. Я не хочу, чтобы ракеты, самолеты, вертолеты летели в Украину из Беларуси, чтобы в Украину шли войска из Беларуси, и он меня в этом заверил" , — заявил глава государства.

Зеленский также сказал, что Лукашенко предложил ему провести встречу украинской и российской делегаций на реке Припять без каких-либо условий:

«Скажу прямо, как всегда: я не очень верю в результат этой встречи, но пусть попробуют. Чтобы потом ни у одного гражданина Украины не было никакого сомнения, что я как президент пытался остановить войну, когда был пусть и маленький, но все же шанс».