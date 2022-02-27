Военным будут платить по 100 тысяч гривен, пока не закончится война, - Зеленский
Военнослужащим, которые держат оружие в руках, будут платить по 100 тысяч гривен в месяц. Такая сумма будет выплачиваться, пока не закончится война, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Об этом говорится в заявлении президента Владимира Зеленского.
"Мы будем платить нашим военнослужащим, которые держат в руках оружие, по сто тысяч гривен в месяц. Не для того, чтобы нам сказали: спасибо. А для того, чтобы они знали, что страна им точно благодарна. И так будет до тех пор, пока не закончится эта война", - сказал он.