Военным будут платить по 100 тысяч гривен, пока не закончится война, - Зеленский

Военнослужащим, которые держат оружие в руках, будут платить по 100 тысяч гривен в месяц. Такая сумма будет выплачиваться, пока не закончится война, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом говорится в заявлении президента Владимира Зеленского.