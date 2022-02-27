Кулеба отреагировал на ядерную угрозу Путина

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал приказ президента РФ Владимира Путина о переводе сил сдерживания на усиленный режим боевого дежурства, сообщает Новое время.

В ходе брифинга Кулеба заявил, что это решение Путина является попыткой давления на украинскую делегацию перед переговорами и подчеркнул, что Украина не поддастся этому давлению.

По его словам, Украина идет на переговоры, чтобы выслушать Россию и высказать свою позицию.

"Если приказ президента Путина привести в боевую готовность его ядерное оружие является прямой угрозой использовать это ядерное оружие против Украины, то у меня очень простое сообщение: это будет катастрофой для мира, но это нас не сломает" , — сказал Кулеба.

Путин, начавший войну против Украины, переводит силы сдерживания РФ на усиленный режим боевого дежурства. Российские СМИ "Новая газета" и "Дождь" пишут, что это может означать использование ядерного оружия.