ЕС закрывает воздушное пространство для РФ – фон дер Ляйен

Европейская комиссия решила запретить российским самолетам входить в свое воздушное пространство. Такое решение объявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Антон Федорцив, РБК-Украина.

Об этом она сообщила в официальном твиттере.

Фон дер Ляйен обнародовала новый список ограничений для России из-за агрессии против Украины. Все они касаются авиаперевозок.

"Мы закрываем воздушное пространство ЕС для самолетов, принадлежащих России, зарегистрированных в России или контролируемых Россией. Они не смогут приземлиться, взлететь или пролететь через территорию ЕС. В частности, и частные джеты олигархов" , – отметила президентка.

Кроме того, под запрет деятельности попала пропагандистская машина РФ. Государственные медиа Russia Today и Sputnik не смогут распространять ложь о Путинской войне. Инструменты для запрещения "токсичной и вредной дезинформации" в процессе разработки.

Третьим шагом Евросоюза стали новые санкции против союзника Путина – Александра Лукашенко. Белорусская экономика терпит удар по важнейшим секторам.