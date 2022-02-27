Переговоры между Украиной и Россией начнутся в ближайшие часы

Делегация Украины на переговорах с Россией сменила маршрут до места встречи с делегацией РФ на участке границе с Беларусью. Встреча начнется в ближайшие часы, пишет Илона Свиридова, РБК-Украина.

Об этом заявил нардеп и представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский в эфире канала "Рада".

"Переговоры могли начаться с минуты на минуту, поскольку расстояние от Киева до места проведения переговоров небольшое. Но в связи с ситуацией делегация маршрут изменила, поэтому я думаю, что переговоры начнутся на протяжении ближайших нескольких часов" , - отметил он.

Он также не назвал состав делегации, чтобы не подвергать их опасности.