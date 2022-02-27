Впервые в истории: ЕС предоставит Украине летальное оружие
Евросоюз профинансирует приобретение и доставку оружия для Украины, чтобы помочь ему давать отпор российской армии. Это будет первый подобный случай в истории ЕС, сообщает Деловая столица.
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен.
"Впервые ЕС профинансирует закупку и поставку оружия и оборудования в подвергшуюся нападению страну. Мы также усиливаем санкции против Кремля", — сказала она.
Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель отметил, что для этой помощи будет создан специальный механизм координации с украинской стороной, чтобы помощь максимально отвечала потребностям.