Впервые в истории: ЕС предоставит Украине летальное оружие

Евросоюз профинансирует приобретение и доставку оружия для Украины, чтобы помочь ему давать отпор российской армии. Это будет первый подобный случай в истории ЕС, сообщает Деловая столица.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен.

"Впервые ЕС профинансирует закупку и поставку оружия и оборудования в подвергшуюся нападению страну. Мы также усиливаем санкции против Кремля" , — сказала она.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель отметил, что для этой помощи будет создан специальный механизм координации с украинской стороной, чтобы помощь максимально отвечала потребностям.