Грузинский балкер отказался заправлять российское судно

Грузинский экипаж балкера отказался помогать российскому судну, обратившемуся с просьбой о заправке. Старший помощник капитана посоветовал российским оккупантам грести веслами, сообщает Деловая столица.

Об этом свидетельствует соответствующая видеозапись.

В ответ на запрос российского корабля грузины ответили:

"Мы отказываемся от буксировки. Мы отказываемся снабжать ваш корабль!"

"Русский корабль, иди на х*й! Слава Украине! Героям слава!" , — сказал старший помощник капитана.

Как сообщалось, 24 февраля в результате обстрела российскими оккупантами острова Змеиный погибли 13 украинских пограничников.

Перед тем к острову подошел российский военный корабль, требовавший от украинских военных сдаться. Ответ пограничников, после того вероятно погибших — "Русский корабль, иди на х**!" уже стал одним из символов героического сопротивления украинцев русским оккупантам.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил, что тринадцати украинским пограничникам, погибшим на боевом посту на острове Змеиный, присвоят звание Героя Украины посмертно.