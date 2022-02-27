Мэр Василькова рассказала о ситуации в городе

Городская голова Василькова Киевской области Наталья Баласинович рассказала о ситуации в городе после ночных боев с российскими оккупантами, сообщает Новое время.

В эфире всеукраинского марафона на телеканале Рада мэр города сказала, что после пожара на нефтебазе для жителей нет серьезной угрозы, и попросила не нагнетать ситуацию. Она сообщила, что при таком масштабе взрыва эвакуация не нужна. Вчера Васильков, аэропорт и нефтебаза подверглись обстрелам российскими баллистическими ракетами и РСЗО Град.

"Было тяжело, но мы выстояли, аэропорт не отдали, никому ничего не отдали… Сейчас, по информации, движутся вражеские танки, хотят сегодня устроит финальную битву. Но мы готовы встречать врага… Я и вся громада, вся Украина верим в наши ВСУ, в наших парней. Все будет хорошо, мы обязательно победим" , — подчеркнула Баласинович.

Она добавила, что пожар на нефтебазе потухнет через несколько дней, когда выгорит все топливо. Сейчас там приняли все необходимые меры, чтобы не допустить возгорания соседних резервуаров, их постоянно охлаждают.

Пожар на нефтебазе КLО в Василькове произошел после ракетных обстрелов российскими войсками города в ночь на 27 февраля.

Сотрудники компании KLO смогли спасти 15 вагонов с дизельным горючим и восемь вагонов с газом через считанные минуты после удара российской ракеты. Позже в Укрзализныце сообщили, что вывезли с нефтебазы 23 вагона-цистерны горючего.