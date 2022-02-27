Украинец затопил шикарную яхту топ-чиновника "Ростеха"

Стало известно, что матрос из Украины затопил роскошную яхту ценой 7 миллионов евро, которая принадлежала одному из директоров российской компании по производству оружия "Ростех", сообщает Сегодня.

Об этом пишет газета, выходящая на Балеарских островах (архипелаг в Испании).

Как сообщается, на такой поступок украинец пошел тогда, когда увидел вчера попадание российской ракеты в жилой дом в Киеве на ул.Лобановского, 6 а.

"На Майорке в субботу, в 12:35, сотрудники гражданской гвардии арестовали украинского моряка, обвиняемого в частичном потоплении роскошной яхты стоимостью около 7 миллионов евро, которая базируется в порту Адриано, в Кальвиа. Задержанный проработал на яхте "Леди Анастасия" около десяти лет. Владельцем катера является гражданин России Александр Михеев, занимавший должность главы российской вертолетной корпорации холдинга "Ростех". Все это следует из заявления в суде арестованного украинского моряка" , – сообщает издание.

Свой поступок моряк объяснил тем, что владелец судна отвечает за производство оружия, с помощью которого напали на его страну. Когда моряк увидел по телевизору российскую крылатую ракету в многоквартирном доме, он понял, что это крылатая ракета производства компании его босса, и пришел в ярость. В таком состоянии он вернулся на борт и решил отомстить хозяину.

Украинец открыл большой клапан в машинном отделении и второй в другом отсеке, где живет экипаж. Он закрыл топливные краны и выключил электричество, чтобы не было утечек. Он приказал трем членам экипажа покинуть яхту. Они вызвали полицию и пытались остановить утечку воды вместе с рабочими из Порт-Адриано. Когда приехала полиция, моряк сказал им: "Владелец этого судна — преступник, который зарабатывает на жизнь продажей оружия, а теперь они убивают украинцев".

27 февраля украинец предстал перед судом и был освобожден от предъявления обвинений.